Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Avrasya Üniversitesi'nin belirtilen birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacak.
Avrasya Üniversitesi 230 akademisyen alacak
30.03.2021 - 22:19 | Son Güncelleme: 30.03.2021 - 22:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü, 230 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Avrasya Üniversitesi,
778652 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/778652.aspx
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