Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alınacak.
Altınbaş Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak
30.03.2021 - 22:25 | Son Güncelleme: 30.03.2021 - 22:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü, 4 öğretim görevlisi alınacağını duyurdu.
Etiketler : Altınbaş üniversitesi,
778653 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/778653.aspx
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