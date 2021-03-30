Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluna, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre tam zamanlı öğretim elemanları alınacak.
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 9 öğretim görevlisi alacak
30.03.2021 - 22:31 | Son Güncelleme: 30.03.2021 - 22:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 9 öğretim görevlisi alınacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu,
778656 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/778656.aspx
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