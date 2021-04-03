Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Muğla Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ve Ege Üniversitesi Matematik bölümlerinden mezun olarak 12 yıl önce öğretmenliğe başlayan Bedirhan Kurt, geçen yıl Hakkâri Yüksekova’daki Hamit Kesici İlkokuluna tayin edildi. Bedirhan öğretmen, derslerine girdiği 3. sınıftaki 24 öğrenciden sekizinin okuma yazma bilmediğini öğrenince kolları sıvadı.

Öğrencilerle tek tek ilgilenen Bedirhan Kurt, koronavirüs patlak vermesine rağmen mücadelesini sürdürdü ve başarıya ulaştı. O çocuklardan birisi ise aralarında çok özel biriydi: Enes Çelik... Disleksi, diskalkuli, disgrafiye rağmen verilen eğitimlere cevap veren Enes Çelik, il genelinde girdiği sınavda da birinci oldu.

Enes Çelik'in başarısını anlatan Bedirhan Kurt şunları söyledi: Geçen sen Hamit Kesici İlkokuluna geldim. Bana 3. sınıf öğrencilere eğitim verilmesini istediler. Maalesef 3. sınıf öğrencileri olmalarına rağmen 24 kişilik sınıfımda okuma yazmaya geçmeyen sekiz talebem vardı. Onlarla özel bir şekilde ilgilendim. Hepsi arka sıralara atılan ‘Bunlardan bir şey olmaz’ denilen öğrencilerdi. Bunu görünce farklı stratejilerle ve gördüğüm eğitimlerle yola çıktım. O güzel çocukların o durumuna duyarsız kalamazdım. İki ay okula gittikten sonra koronavirüs patlak verdi. Okullar da yavaş yavaş kapanmaya başladı.

PES ETMEDİM

Bu durum beni üzse de pes etmedim. Uzaktan eğitimlerle öğrencilerde verilen eğitimlere karşılık vererek okuma yazmayı öğrendiler. Eğitim verdiğim esnada o çocuklardan birinde çok farklı bir deha vardı.... Enes Çelik’n hareketleri, cevapları ve kişiliği çok farklıydı. Yaptığımız araştırmada Enes Çelik'in disleksi, diskalkuli, disgrafi olduğunu öğrendim. Öncelikle bunlarla nasıl baş edeceğinin cevabını buldum. Koronavirüs tedbirlerimi alarak Enes Çelik’in ailesinin kapısını çalarak her gün bir saat özel ders verdim. Çok kısa sürede Enes, büyük mesafe katetti. Bütün olumsuzluklar çok kısa sürede geride kaldı. Geçtiğimiz günlerde yapılan Türkiye geneli bir sınavın olduğunu öğrendim. Enes Çelik'in kaydını yaptık. Türkiye geneli sınavda Enes Çelik, Hakkâri il birincisi oldu.

ÇALIŞACAK MASASI BİLE YOK!

Öğretmen Bedirhan Kurt “Enes'e el uzatılmasını istiyorum. Çalışacak bir masası bile yok. Yetkilerin el atmasını istiyorum. Gerçekten maddi imkânsızlar içinde olduğunu söylemek istiyorum. Enes’e sahip çıkılsın” dedi.