Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitede, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince belirtilen akademik birimlere Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi istihdam edilecek.
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
04.04.2021 - 10:54 | Son Güncelleme: 04.04.2021 - 11:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi,
779759 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/779759.aspx
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