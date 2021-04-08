Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar desteği devam ediyor. 11. faz tablet bilgisayar dağıtımı kapsamında Bakanlık tarafından tedarik edilen 34 bin 445 cihaz, 25 GB internet paketiyle birlikte hafta sonuna kadar 29 ile ulaştırılacak. Bu fazdaki dağıtımda tablet bilgisayarların 19 bin 524’ü yatılı bölge ortaokulu öğrencilerine ulaştırılacak. Böylelikle yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin tamamı tabletlerine kavuşmuş olacak.

34 bin 445 tablet bilgisayarlık 11. faz dağıtım programında tablet bilgisayarların ulaştırıldığı illerin yöneticileri ile video konferansla bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Öğretmenlerimizin uzaktan eğitim sistemlerimize erişimde gereksinimi olan öğrencilerimizin EBA Destek Noktaları ve Mobil Destek araçları ile buluşturulması için çaba sarf ettiğini takip ediyoruz. Tüm meslektaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Bugün itibarıyla 15 bin 105 EBA Destek Noktası ve kırsal kesimde bulunup erişim gereksinimi olan öğrencilerimiz için de 185 adet Mobil EBA Destek Aracı çocuklarımızın hizmetinde. Eğitim alanında dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitesi olan EBA dijital platformunda öğrenci, öğretmen ve velilerimizin de işaret ettiği gibi içerik kalitesi giderek artıyor. Bu zorlu süreci hep birlikte çaba sarf ederek atlatacağız” dedi.