Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; eğitim dili ingilizce olan üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacak.
İzmir Ekonomi Üniversitesi 37 öğretim üyesi alacak
09.04.2021 - 11:06 | Son Güncelleme: 09.04.2021 - 11:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü, 37 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : İzmir Ekonomi Üniversitesi,
781147 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/781147.aspx
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