Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Elemanı” alınacaktır.
Yüksek İhtisas Üniversitesi 12 akademik personel alacak
09.04.2021 - 11:18 | Son Güncelleme: 09.04.2021 - 11:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü, 12 akademik personel alacağını duyurdu.
Etiketler : Yüksek İhtisas Üniversitesi,
781149 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/781149.aspx
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