Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23 ., 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacak.
Tarsus Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak
09.04.2021 - 11:22 | Son Güncelleme: 09.04.2021 - 11:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü, 17 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Tarsus Üniversitesi,
781150 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/781150.aspx
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