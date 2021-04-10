Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

İstanbul’un en genç eğitim kurumlarından olan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, yaklaşık 1,5 yıldır yeni bir yönetim ve vizyonla eğitime devam ediyor. Yeni yönetimde Doğa Sigorta CEO’su ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı yer alıyor. Yönetim, pandemiye denk gelmelerine rağmen çok kısa bir sürede aldığı yerinde kararlarla hedeflerini adım adım hayata geçiriyor. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Balat ve Yenibosna kampüslerinin yanı sıra İstanbul’un göbeği olarak nitelendirilen Kazlıçeşme’de kökleri yüz yıllar öncesine dayanan yeni kampüsü devraldı. Bu tarihî binada Başkan Nihat Kırmızı ile bir araya geldik. Yeni döneme yönelik planlarını, projelerini ve pandemide yaptıkları çalışmalarını konuştuk. “Burası bizim için ticari değil manevi bir yer” diyen Kırmızı şunları söyledi:

MALİYETTEN KAÇMADIK

Üniversite kurmak, hayallerimizden biriydi. Yola çıkarken düşüncemiz, binalardan ve sınıflardan oluşan kısıtlı imkânlarla bir üniversite değildi. Hedefimiz hem merkezî konumda olması hem de hayalini kurduğumuz kampüsü gerçekleştirmekti. Bunu hayata geçirdik, çok mutluyum. Marmaray Kazlıçeşme Durağı’nda konumlanan yeni kampüsümüz, şehrin merkezinde yer alıyor. Yeşil alanlar, otopark, spor salonları ve sahaları, tarihî ve zengin bir kütüphane ve kültür sanat alanları yanı sıra kafeterya ve sosyal alanları ile öğrencilerin keyifle vakit geçirecekleri kampüs, boş vakitlerini dışarıda geçirmek isteyen öğrenciler için de her yere geniş bir ulaşım ağı sunuyor. Yeni kampüsümüz için hiçbir maliyetten kaçmadık. Buradan çok önemli bilim insanları, siyasetçiler, ülkeye faydalı olacak kişiler yetiştirebiliriz. Bunu da yapacak kişiler buradan mezun olacak öğrenciler.

UZAKTAN EĞİTİMİ İYİ KULLANDIK

Göreve gelmemizin ardından pandemi yavaş yavaş konuşulmaya başladı. Bizler altyapıyı hazırlamıştık. Mağduriyetlerin önüne geçtik. Eğitim anlamında öğrencilerin bir eksiği olmadı... YÖK’ün kararı sonrası uzaktan eğitime geçen ilk üniversitelerden biriyiz. Uzaktan eğitimi en etkin kullananlardanız. Bütün bunlara rağmen sosyal ilişkiler, grup çalışmaları için kampüsler oldukça önemli ama pandemi burada engel. Üniversiteler yaşayan yerler, değişimler buralarda hemen olmayacak. Ama pandemi sonrası bazı bölümler için ‘uzaktan eğitim’ bir seçenek olacak...

'AYVANSARAY' İSİM DEĞİŞTİRİYOR

“Kampüsü bir yandan inşa ederken bir yandan da akademik kadromuzu güçlendirerek çok kıymetli isimlerle yola çıktık” diyen Nihat Kırmızı şunları söyledi: Kısa bir sürede iyi yol aldık. Yeni kampüs, yeni vizyon dedik şimdi de yeni bir isimle devam etmek istiyoruz. ‘Ayvansaray’ ismini çok beğendik ama hedefimiz üniversiteyi uluslararası bir noktaya getirmek. Üniversite ismi de bunu desteklemeli. Ayvansaray isminin akılda kalması zor. Yeni ismi seçmemizin nedeni bu hedeflere uygun bir yolda yürümek. Nihai onayı önümüzdeki günlerde bekliyoruz. Üniversitenin bütün kaynaklarını bilime, öğrencilere harcayacağız. Üniversite bizim için ticari değil, manevi bir yer. İçine girince daha çok anlıyorsun. Ticari kaygılarımızın olduğu başka şirketlerimiz var zaten burası farklı bir yer. Orada para kazanıyoruz burada hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Diğer ticari alanlardan da buraya kaynak sağlayarak hedeflere daha hızlı ulaşmak istiyoruz. Öğrencilere mezun olduğunda gerekli yetkinlikleri kazanacak donanımı vermek istiyoruz. Burası iş bulma kurumu değil. İş garantisi demiyoruz çünkü böyle bir şey yok, biraz satış kokan bir söylem. Uygulama ve staj konusunda elimizden geleni yapacağız. Mesela holding şirketlerimizden Doğa Sigorta’nın 81 ilde 2 bine varan acentesi ile çok yaygın bir ağı var. İstanbul’a gelemeyen öğrenci, bu imkânlardan faydalanacak.