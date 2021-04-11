Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacak.
Munzur Üniversitesi 12 öğretim üyesi alacak
11.04.2021 - 10:54 | Son Güncelleme: 11.04.2021 - 10:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Munzur Üniversitesi Rektörlüğü, 12 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Munzur Üniversitesi,
781696 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/781696.aspx
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