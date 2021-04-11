Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alınacak.
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alacak
11.04.2021 - 11:04 | Son Güncelleme: 11.04.2021 - 11:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, 5 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi,
781700 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/781700.aspx
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