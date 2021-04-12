Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alınacak.
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak
12.04.2021 - 12:56 | Son Güncelleme: 12.04.2021 - 12:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğü, 28 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Ayvansaray Üniversitesi,
782012 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/782012.aspx
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