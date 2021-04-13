Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacak.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak
13.04.2021 - 11:19 | Son Güncelleme: 13.04.2021 - 11:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü, 33 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi,
782254 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/782254.aspx
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