Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversiteye öğretim üyesi alınacak.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak
13.04.2021 - 11:24 | Son Güncelleme: 13.04.2021 - 11:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, 19 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,
782256 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/782256.aspx
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