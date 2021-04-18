Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğrencilerin farklı kültür deneyimi kazanması ve şiddete maruz kalanların özel öğrenci’ sıfatıyla farklı bir okulda eğitimini sürdürmeleri için yapılan uygulamanın istismar edildiği ifade edildi. Hatta bazı öğrencilerin, istedikleri üniversiteler için gerekli puanı alamamasına rağmen önce farklı şehirlerde düşük puanlı okullara yerleşip daha sonra ‘özel öğrenci’ sıfatıyla istediği okula geçtiği ifade edildi. Başarıları yetmediği hâlde diploma sahibi olunduğu ve uygulamanın istismar kapısına dönüştüğü belirtildi. YÖK tarafından yapılan açıklamada "Özel öğrencilikte uygulamanın doğru kullanımı için süre kısıtlaması getirildi. İstisnai durumlarda bu süre uzatılabilecek. İstismar kapılarını tek tek kapatıyoruz. Gençlerimiz için ‘tek imtiyazın başarı ve nitelik olduğu eşitlikçi bir yükseköğretim sistemi inşa etme yolunda’ adımlar atıyoruz” denildi.