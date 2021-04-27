Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Okan Üniversitesi'nin mevcut ve açılması planlanan bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacak.
İstanbul Okan Üniversitesi 59 öğretim üyesi alacak
27.04.2021 - 21:37 | Son Güncelleme: 27.04.2021 - 21:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü, 59 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Okan Üniversitesi,
786049 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/786049.aspx
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