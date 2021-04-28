Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca üniversitenin belirlenen kadrolarına tam gün statüde çalışacak öğretim üyeleri alınacak.
Çağ Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
28.04.2021 - 10:12 | Son Güncelleme: 28.04.2021 - 10:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çağ Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Çağ Üniversitesi,
786139 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/786139.aspx
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