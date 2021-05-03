Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak.
Atatürk Üniversitesi 1 öğretim üyesi alacak
03.05.2021 - 13:56 | Son Güncelleme: 03.05.2021 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, 1 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : atatürk üniversitesi,
787421 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/787421.aspx
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