Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İşletme Enstitüsü, işletme okulları için uzun süredir hizmet veren küresel akreditasyon kuruluşu ve dünya çapında öğrenci, eğitimci ve işletmeleri birbirine bağlayan en büyük işletme eğitim ağı AACSB International’dan akreditasyon aldı. Daha önce AMBA ve EQUIS akreditasyonlarını da almış olan Koç Üniversitesi, bu akreditasyonla beraber dünyadaki işletme okullarının yüzde birinden daha azının sahip olduğu Triple Crown'a (üçlü akreditasyon) ulaşan Türkiye’den ilk ve tek akademik kuruluş oldu.