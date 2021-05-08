Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Bağcılar Belediyesi ve MEB ile yapılan eğitim etkinliğinde Sinan Öztürk ‘Z kuşağı’ için şunları söyledi: Kariyer de yüksek maaş da istemiyorlar tek istedikleri daha az çalışmak. İş hayatında oldukça sadakatsizler. İletişim kurmak için onları her ortama adapte etmeliyiz. Sabrı öğretmeliyiz. Biraz eğlenceli, sonu ödüllü işlere yöneltmemiz gerekir. Kuralları sevmiyorlar kuraları gözden geçirmeliyiz ve esnetilebilecek olanları esnetmeliyiz. Görsel zekâları iyi olduğu için iletişimi görselleştirmemiz gerekiyor. Eleştiriyi topluluk içinde değil, bire bir yapmalıyız. Onlara kendilerini yalnız olmadıklarını hissettirmemiz lazım. Onlara saygı göstermeliyiz ki saygı bulalım. Kendi kararlarını almaktan hoşlanıyorlar. Kararlarını almada gizli yönlendirici rolü oynayacağız. 50 yaşındaki bir bireyle 20 yaşındaki birey iletişim kuramayabilir. Aralarında ciddi kuşak farkı var. Ara bulucu bir kuşak bulmak gerekir.