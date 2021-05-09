Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacak.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 32 öğretim üyesi alacak
09.05.2021 - 22:47 | Son Güncelleme: 09.05.2021 - 22:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü, 32 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,
788963 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/788963.aspx
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