Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversiteye öğretim üyesi alınacak.
Sakarya Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak
10.05.2021 - 09:34 | Son Güncelleme: 10.05.2021 - 09:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, 25 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Sakarya Üniversitesi,
789034 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/789034.aspx
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