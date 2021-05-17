Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile bu kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve üniversitenin internet sayfasında yayımlanan "Akademik Personel Atama Yönergesi"nin koşullarını sağlamış olmak şartıyla öğretim üyesi alınacak.

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