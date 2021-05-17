Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile bu kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve üniversitenin internet sayfasında yayımlanan "Akademik Personel Atama Yönergesi"nin koşullarını sağlamış olmak şartıyla öğretim üyesi alınacak.
Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
17.05.2021 - 10:10 | Son Güncelleme: 17.05.2021 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.
Etiketler : kocaeli üniversitesi,
790069 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/790069.aspx
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