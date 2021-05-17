Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Kadir Has Üniversitesi Rektörlük / Ortak Dersler Bölümü'nde görevlendirilmek üzere 1 öğretim görevlisi alınacak.
Kadir Has Üniversitesi 1 öğretim görevlisi alacak
17.05.2021 - 11:49 | Son Güncelleme: 17.05.2021 - 11:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü, 1 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Kadir Has Üniversitesi,
790084 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/790084.aspx
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