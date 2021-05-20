Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile üniversite senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacak.
Uludağ Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak
20.05.2021 - 01:37 | Son Güncelleme: 20.05.2021 - 01:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, 27 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 1 Haziran 2021 olarak açıklandı.
Etiketler : Uludağ Üniversitesi,
790382 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/790382.aspx
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