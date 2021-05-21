Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

11 Temmuz’da yapılacak Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı’nın başvuruları 21-31 Mayıs’ta yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.15'ten itibaren ÖSYM'nin “ais.osym.gov.tr” internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.