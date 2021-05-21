Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Erciyes Üniversitesi'nin ilanda belirlenen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacak.
Erciyes Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak
21.05.2021 - 21:08 | Son Güncelleme: 21.05.2021 - 21:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü 31 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : erciyes üniversitesi,
790612 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/790612.aspx
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