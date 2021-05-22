Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacak.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 1 öğretim üyesi alacak
22.05.2021 - 11:10 | Son Güncelleme: 22.05.2021 - 11:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü, 1 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi,
790673 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/790673.aspx
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