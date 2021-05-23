Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca üniversitenin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile üniversitenin Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Esasları’nın ilgili maddeleri uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak.

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