Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacak.
Lokman Hekim Üniversitesi 23 öğretim üyesi alacak
24.05.2021 - 10:19 | Son Güncelleme: 24.05.2021 - 10:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü, 23 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Lokman Hekim Üniversitesi,
790910 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/790910.aspx
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