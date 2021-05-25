Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu süreçten yaklaşık 2 milyar öğrencinin olumsuz etkilendiğini vurgulayan Hasanoğlu “Uzaktan eğitim çocukların yüzde 71’ini yoğun stres altına soktu. Ailelerin yüzde 70’i de çocuklarının ruh sağlığından endişe duyuyor. Bu durumdan en çok etkilenenler ise geçici ya da uluslararası koruma altındaki çocuklar. Onlar eğitim ve sağlık hakkından mahrum kalıyor. Dünyada yüzbinlerce çocuk okulu bırakma tehlikesiyle karşı karşıya. Özellikle Afrika ülkelerinde bu durum yaşanıyor. En acil çözülmesi gereken problem eğitim. Bir an önce yüz yüze geçilmesi gerekli” dedi. IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu da “Yüz yüze eğitim konusunda hem kendi içimizde hem de Dünya Sağlık Örgütü ile yaptığımız toplantılarda yoğun bir mesai harcıyoruz. Yüz yüze eğitim, çocukların gelişimleri, okulun fırsat eşitliği sağlaması ve öğrenme kayıplarının giderilmesi açısından önemlidir. Eğitimden vazgeçmek, en son çare olmalıdır” ifadelerini kullandı. Öte yandan IPA, 149 ülkede çocuk sağlığı alanında faaliyet gösteren, 1.2 milyon çocuk doktorunu temsil eden dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu olarak gösteriliyor.