Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yüz yüze eğitime geçiş dönemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İlhan, okullarda öğretimin dışında eğitimin de verildiğine dikkati çekerek, çocukların yüz yüze bir şekilde öğretmenleri ve arkadaşlarıyla birlikte olmasının hem eğitsel hem öğretsel hem de psikolojik açıdan oldukça önem taşıdığının altını çizdi.

RİSKLİ OLMAYAN İLLERDE BAŞLAYABİLİR

Yüz yüze eğitimin özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencileri için daha mühim olduğunu söyleyen İlhan, "Bu yaş grubunda yüz yüze eğitim öğretimin öğrencilere çok daha fazla katkı sağladığı aşikar. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığınca, 1 Haziran'da tekrar bir değerlendirme yapılacağı bilgisi verilmişti. Benim kişisel kanaatim, eğer vakalar belli bir seviyede giderse özellikle riskli olmayan illerimiz başta olmak üzere Türkiye genelinde eğitim yüz yüze olarak bir süre daha devam edebilir. Örneğin, haziran sonuna kadar eğitim devam edebilir çünkü çocuklar uzun süre evde kaldı, birbirlerini özledi. Aynı zamanda şu anda çocuklar okula gittiklerinde açık havada bulunma ihtimalleri söz konusu. Hava sıcaklığı uygun olduğu için sınıflarda pencerelerin açılması mümkün." ifadelerini kullandı.

İLLERE GÖRE KORONAVİRÜS HARİTASI KARARDA ÖNEMLİ

Kararda, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Türkiye'de illere göre koronavirüs risk haritasının da önem taşıyacağına dikkati çeken İlhan, "Örneğin, mavi ve sarı renkte olan illerde okulların açılması yoluna gidilebilir. Vaka durumuna göre bunu 1 Haziran'da değerlendirmek daha doğru olacaktır. Karar, Türkiye genelinde alınabileceği gibi iller bazında da olabilir." ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİRLER İÇİN PLANLAMA YAPILABİLİR

Prof. Dr. İlhan, yüz yüze eğitime geçme kararının iller bazında verilmesinin daha uygun olabileceğini ifade ederek, "Nüfusu 300-400 bin olan yerde vaka sayısı çok fazla ise orada açılmama söz konusu olur, eğitim-öğretim uzaktan eğitimle devam eder. Örneğin, büyükşehirlere bakıldığında belli bir seviye tutturulabilirse planlama buna göre olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

VELİLERE TERCİH HAKKI SUNULABİLİR

Karar verildiğinde velilere tercih hakkı sunulmasının söz konusu olabileceğini belirten İlhan, "Milli Eğitim Bakanlığınca yine velilere tercih şansı da sunulacaktır. Tercihlerine göre çocuklar uzaktan ya da belirlenen günlere göre okula gidebilir. Bu 2 gün yüz yüze, 2 gün uzaktan olabileceği gibi 3 gün yüz yüze 2 gün uzaktan şeklinde olabilir. Bu sınıf gruplara bölünerek ayarlanabilir." diye konuştu.