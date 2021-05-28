Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan telafi dersleri hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Öğretmenlerimiz öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir"

Genel Müdür İnan, yaptığı paylaşımda, “Telafi programımızın ‘yaz dönemi’ kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Haziran ayı itibarıyla başlayacağız Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencileri ve velileri yakından ilgilendiren telafi eğitimi uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

MEB açıkladı: Yüz yüze eğitimin detayları belli oldu Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin nasıl uygulanacağına ilişkin teknik detayları 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıyla paylaştı.