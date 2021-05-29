Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Sınav kaygısının önemine değinen oturum Başkanı Prof. Dr. Serdar Cömert, sınav kaygısının günümüzde çocuk ve ergenler arasında sıklıkla gözlenen önemli bir sorun olarak karşımıza çıktığını belirterek "Sınav kaygısı, bilginin sınav sırasında etkili biçimde kullanılmasına engel olan yoğun kaygı olarak ifade edilmektedir. Başarının belirgin şekilde düşmesine yol açması nedeniyle sınav kaygısı önem arz eder. Bu kaygının oluşmasında pek çok faktör rol oynamaktadır, sınava verilen önem, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj ve sosyal çevrenin baskısı en sık sebeplerdendir. Sınav kaygısının önüne geçmek ya da azaltabilmek, çocuğun ve ailenin yapması gereken bazı yaklaşımlarla mümkün olmaktadır" dedi.

PLANA UYMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Sınav kaygısını etkileyen faktörler konusunda bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Raziye Dut, hayatımızın her döneminde sınavlar bulunduğunu belirterek "Hedefe yönelik, sabırlı, disiplinli çalışma hem kaygıyı azaltır hem de başarı getirir. Günlük, haftalık, aylık çalışma planları (günlük çözülecek soru sayısı, tekrar edilecek konular, öğrenilecek yeni bilgiler vb) aralıklı kontrol edilmelidir. Plana uyulmaya özen gösterilmeli. Sınav öncesi deneme sınavlarında başarısız oldum diye üzülmek yerine nerede yanlış yaptıklarını, eksik oldukları, bilmedikleri konuları tespit etmelidirler. Beklenmedik krizler, hayatımızdaki değişiklikler potansiyelimizin ortaya çıkması için fırsatlardır. Öz güven, çalıştıkça, emek verdikçe ve başarı duygusunu tadarak gelişir, pekişir. Planlı çalışmaya kaliteli uyku ve dengeli beslenmenin eşlik etmesi motivasyonu arttırır. 12-19 yaş ergenler için 8-9 saatlik kaliteli uyku önerilmektedir. Beslenmede ana öğünlerin yanında ara öğünlerde sağlıklı atıştırmalıklar (fındık, fıstık, ceviz, hurma, elma vb) tercih edilmelidir" dedi.