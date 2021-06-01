Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacak.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 38 öğretim üyesi alacak
01.06.2021 - 07:01 | Son Güncelleme: 01.06.2021 - 07:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, 38 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,
791806 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/791806.aspx
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