Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalar sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, kademeli normalleşme kapsamında tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlayacağı duyurulmuştu.

2 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM

Bakanlığın yaptığı açıklamanın ardından bugün tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün olmak üzere yüz yüze eğitime başlandı. Okula velileriyle gelen öğrenciler okullarının önünde sıra oldular. Daha sonra ders zilinin çalmasıyla sınıflarına geçen öğrenciler eğitim hayatlarına kaldıkları yerden devam etti.

Heyecanlı ve sevinçli olduklarını belirten öğrenciler en çok okul arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediklerini ifade etti.

2 TEMMUZ CUMA GÜNÜ SONA ERECEK

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir” denildi.

Ayrıca açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz Cuma günü sona ereceği bildirildi.

Kafe ve restoranlar hizmet vermeye başladı Kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabının başlamasıyla birlikte; kafe, kahvehane ve restoranlar bu sabah itibariyle hizmet vermeye başladı. Bu normalleşme etabında, yeme - içme mekanları saat 07.00 ile 21.00 arası masa servisi, 21.00 ile 24.00 arası da paket servis olarak hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme takvimini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgına ilişkin yeni kararları açıkladı: Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında masaya servis, 24.00’e kadar da paket hizmeti verecek. Kafeler de 07.00-21.00 arasında açık olacak.