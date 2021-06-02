Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre öğretim üyesi alınacak.
Bartın Üniversitesi 34 öğretim üyesi alacak
02.06.2021 - 01:18 | Son Güncelleme: 02.06.2021 - 01:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bartın Üniversitesi Rektörlüğü, 34 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : bartın üniversitesi,
791905 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/791905.aspx
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