Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde düzenlenen "Telafide Ben de Varım" tanıtım programı kapsamında gazetecilerin sorularını cevapladı. Pandeminin getirdiği olumsuzların ortadan kalkacağı vurgusu yapan Selçuk, telafi eğitimleri için topyekûn bir mücadele ile hareket edileceğini söyledi. Ulusal Destekleme Programı'yla (UDEP) Türkiye'deki bütün çocukların destekleneceğini, bu desteğin özellikle gelecek 1,5 yıla yayılarak yapılacağını ifade eden Selçuk, desteğin esas amacının "Çocukların bütünsel gelişiminde muhtemel eksiklikler nelerdir? Bunların tamamlanması ve geliştirilmesi için neler yapılabilir?" sorularına cevap aramak olduğunu ifade etti.

İşte Selçuk'un konuşmasında öne çıkanlar:

∂ Konular büyük ölçüde tamamlanmış vaziyette. Telafilerde sosyal, duygusal, fiziksel, kültürel ve sanatsal etkinliklere odaklanılacak. Çocuklarımızın kimlik ve kişilik inşası çok önemli.

SEMİNERLER BU YIL YAPILMAYACAK

∂ Öğretmenlere bu yaz seminer yok. 'Öğretmenlerimiz yatıyor' diyenler var. Öğretmenlerimiz 6-7 saat ekranın karşısında ders anlatıp o yorgunluktan sonra yatabiliyorlarsa yatıyorlar.

∂ Bu ay sonuna kadar bütün eğitim çalışanlarının aşılanma çalışması tamamlanacak.

OBP'DE DEĞİŞİKLİK YOK

∂ Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) durumunu detaylı olarak değerlendirdik. Mevut şekliyle devam etmesi konusunda görüş birliğine vardık. Hafta sonu yapılacak LGS için de bütün hazırlıklar yapıldı.

∂ Halk Eğitim Merkezlerinin sayısı artırıyoruz. 15 bin mahalle, her mahallede de 1 okul belirledik. Bu 15 bin okulu halk eğitim merkezi yapıyoruz. Her köye halk eğitim merkezi açıyoruz. Telafi sadece çocuğa değil, anne ve babaya da destek olmaktır.

∂ 1001 okula kütüphane, tasarım beceri atölyesi, kurmak istiyoruz. Fiziksel eksikliklerini gidermek, okul binasına destek olmak istiyoruz.

MEZUNİYETLER YAPILACAK

∂ Salgında olumlu giden tabloyu göz önüne alarak mezuniyet törenlerinin gerekli şartların sağlanması durumunda izin verme niyetimiz var. Resmî bir açıklama önümüzdeki günlerde...

∂ Çocuklar üzerinden muhalefetin yapılmasını doğru bulmuyorum. Muhalefet ihtiyacı buradan giderilmemeli. Başka yollar bulmak mümkün....

∂ Siyasi bir geçmişim olmadığı için ileriye yönelik bir planım da yok. Bütün gayem çocuklar ve benim bütün ödevim onlar.

'AÇ-KAPA' TARTIŞMASI

Eğitimde ‘aç-kapa’ tartışmaları için Ziya Selçuk "Okulların eylül başında açılmasını istiyoruz. Riski gördüğümüzde de kapatırız. Toplum, bireyler, kurumlar ne derse desin, bilimsel veriler olduğunda okulu kapatırız. Öğretmenimizin, çocuklarımızın sağlığını riske sokacaksak bunun adı eğitim olmaz, risk olur. 'Niye kapatıyorsunuz' denilse de kapatırız, 'Niye açıyorsunuz' denilse de bilimsel veriler bunu gösteriyorsa açarız" dedi.