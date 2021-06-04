Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin akademik birimlerine, 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu”nun 48’inci maddesi, 2547 sayılı “Yükseköğretim Kanunu”nun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümleri ile “Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” uyarınca öğretim üyesi alınacak.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak
04.06.2021 - 08:40 | Son Güncelleme: 04.06.2021 - 08:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü, 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
792159 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/792159.aspx
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