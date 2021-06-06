Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında üniversiteye 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi uyarınca doktor öğretim üyesi alınacak.
Trabzon Üniversitesi 1 doktor öğretim üyesi alacak
06.06.2021 - 13:00 | Son Güncelleme: 06.06.2021 - 13:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, 1 doktor öğretim üyesi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 18 Haziran 2021.
Etiketler : Trabzon Üniversitesi,
792410 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/792410.aspx
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