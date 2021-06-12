Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

YKS adayları, sınav kaygısı, heyecan, sevinç, üzüntü, pandemi etkisi gibi çok karmaşık duyguları barındıran bir sınav hazırlık sürecinin sonuna gelmek üzere... Hedefler belirlendi, sabahlara kadar ders çalışıldı, denemeler çözüldü. İyi, bazen de kötü sonuçlar geldi, motivasyon düştü. Bütün bu yaşananlara rağmen sınava 13 gün kaldı. Bu kritik döneme ilişkin “Sınav maratonunda depar atacağımız an geldi” diyen Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, son düzlükte yapılacakları sıraladı:

∂ Ders çalışma sürelerinizi 2 saatten aşağı çekmeyin. Unutmayın sınavda 2 saat 15 dakika oturacaksınız, fiziksel olarak alışmanız lazım.

∂ Seri denemelere başlayın, bir gün TYT, ertesi gün AYT çözün.

∂ Günlük çözülen soru sayısı 400’ün altına düşmemeli ancak eksik olduğunuz konulardan çözmeye gayret edin. Nicelikle değil nitelikle ilgilenin.

∂ Fark derslerinden bol soru çözün. Eşit ağırlık öğrencileri fizik, kimya, biyoloji; sayısal öğrencileri tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü soruları çözmeli.

∂ Denemelerde başarısız olduğunuz konulardan çıkacak sorularla uğraşmaya devam edin.

ÇIKMIŞ SORULARI ÇÖZÜN

∂ Son 4 yılın TYT ve AYT sorularını çözün. ALES sorularına, IB Programı sorularına göz atın.

∂ Her gün en az 40 paragraf tipi soru çözün.

∂ Okuma hızını artırmak için 30 dakika kitap okuyun. Unutmayın hızlı okuma dikkat eksikliğini azaltır.

∂ Sınava kalan süreyi düşünmeyi bırakıp sonuca odaklanın. Deneme sınavı sonuçları sizde kaygı oluşturuyorsa puan hesaplama yapmayın. Sadece yanlış yaptığınız soru tiplerine bakın.

SPORU İHMAL ETMEYİN

∂ Aile içi sorunlar, arkadaş ilişkileri, sosyal medya, telefon askıya alınmalı ve olumsuz içerikli haberler izlenmemeli.

∂ Her gün dışarıda yürüyüş yapın. Sakatlık ihtimali olan spor ve hareketlerden uzak durun.

∂ Sınavlarla ilgili yapılacak olan yorumlardan uzak kalın.