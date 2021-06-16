Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacak.
Ankara Medipol Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak
16.06.2021 - 19:31 | Son Güncelleme: 16.06.2021 - 19:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğü, 27 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Ankara Medipol Üniversitesi,
793566 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/793566.aspx
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