Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 24. ve 26. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre üniversiteye öğretim üyesi alınacak. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmayacak.
Bayburt Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
16.06.2021 - 19:32 | Son Güncelleme: 16.06.2021 - 19:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü, 8 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Bayburt Üniversitesi,
793567 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/793567.aspx
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