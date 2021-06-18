Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), bu tarihte e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için yeni bir karar aldı. Buna göre ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin karneleri, bugünden itibaren e-Okul’dan erişime açılacak.

İSTEYENE BASILI KARNE

Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz’dan itibaren okul müdürlükleri tarafından verilebilecek. Ardından, 2 Temmuz’a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz’a kadar tamamlanacak. Ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.