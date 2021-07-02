Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan hesaplamalar, elektriğe son 3,5 yılda gelen zammın yüzde 112'ye ulaştığını gösterdi. Söz konusu zamların, pandemi kısıtlamalarının kaldırılıp ekonomik faaliyette hareketliliğin başladığı gün olan 1 Temmuz'dan geçerli olması, işinin başına geçen esnaf ve sanayicinin yanı sıra misafir ağırlamaya başlayan turizmciden evinde klima çalıştıran sade vatandaşa kadar herkesin tepkisine sebep oldu. Muhalefet kanadı, birçok ürüne peş peşe gelen zamların memur ve emeklilerin temmuzda alacağı zammı erittiğini ifade ederken, birçok AK Partili isim de sosyal medyada tepkisini dile getirdi.

Mahallenin küçük bakkalından dev markete kadar birçok işletme "Isıtma, soğutma gibi bütün işlemlerde kullandığımız elektriğin yüzde 15 zamlanması maliyetlere bu oranda etki edecek, fiyatı artıracak" derken sanayi elektriğindeki yüzde 20 artışın, çarkları çevirmeye çalıştıkları bu dönemde kötü bir sürpriz olduğunu dile getirdi. Tatil yörelerindekiler başta olmak üzere turizmciler de “Sezona bu yüksek oranlı zamla ‘Merhaba’ demek yüksek maliyetlerle boğuştuğumuz bu dönemde moralimizi bozdu. Enflasyon hedefini de bozacak” açıklamasında bulundu. Doğalgaz zammı sebebiyle artan otogaz fiyatında zam 39 kuruş olarak uygulanacak. 25 kuruşluk zam ise 'eşel mobil' sisteminden karşılanıp, pompaya yansımayacak.

Elektrik fiyatlarına zam geldi Elektrik fiyatlarında tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı.

Doğalgaz fiyatlarına zam BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, doğalgazda temmuz ayı için konut abonelerine yüzde 12, sanayi grubuna yüzde 20 ve elektrik üretim santrallerinin tarifesine yüzde 20,2 zam yapıldı.