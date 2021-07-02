Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da LGS'de 90 sorunun 89'unu doğru cevaplayarak Türkiye ikincisi olan Nisanur başarısını sırırını çok kitap okumak olduğunu söyledi.

'ÇOK DEĞİL, DÜZENLİ DERS ÇALIŞTIM'

Koronavirüs salgını döneminde okula gidemediği günlerde canlı dersleri aksatmadan soru çözmeye odaklandığını söyleyen Nisanur Kayhanlı, "Çok ders çalışmadım ama düzenli çalıştım. Son zamanlarda ağırlık verdim. Türkçenin ilk iki sorusu biraz bende stres yaptı. Bilgisayar mühendisi olup ülkeme faydalı olmak istiyorum. Annelere tavsiyem çocuklara çok baskı yapmasınlar zaten süreç stresli geçiyor. Bu konuda şanslıydım baskı kurmadılar hep motive ettiler. Öğretmenim Halil Öztürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerime destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.



'BAŞARISI İLE GURUR DUYDUK'

Okul Müdürü Levent Çörekli, öğrencisinin kapasitesinin yüksek olduğunu ifade ederek başarısı ile gurur duyduklarını kaydetti. Matematik öğretmeni Esen Kaynaklı, kızının başarısı ile gurur duyduklarını sonucu gördüğünde ağladığını ifade ederek, ilkokuldan beri çok kitap okuduğunu ve kitap okumaktan çok keyif aldığını söyledi. Tarih öğretmeni olan baba İbrahim Kayhanlı ise kızının çok çalışmaktan çok düzenli kaliteli soru çözümü ile başarıya ulaştığını kaydetti.



LGS tercih tarihleri belli oldu Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı.

LGS sonuçları açıklandı Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.

LGS kolay mıydı zor muydu? Hangi sorular zorladı? Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi.