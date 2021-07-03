Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda öğretim elemanları alınacak.
İstanbul Gelişim Üniversitesi 24 araştırma görevlisi alacak
03.07.2021 - 09:06 | Son Güncelleme: 03.07.2021 - 09:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü, 24 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Gelişim Üniversitesi,
795294 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/795294.aspx
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