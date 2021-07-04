Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen bölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak profesör, doçent ve Dr. öğr. üyesi alınacak.
Toros Üniversitesi 26 öğretim üyesi alacak
04.07.2021 - 08:58 | Son Güncelleme: 04.07.2021 - 08:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Toros Üniversitesi Rektörlüğü, 26 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Toros Üniversitesi,
795390 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/795390.aspx
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