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2021-2022 eğitim öğretim yılı için e-kayıtlar tamamlandı
05.07.2021 - 14:11 | Son Güncelleme: 05.07.2021 - 14:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin e-kayıtlarının tamamlandığını duyurdu. Veliler çocuklarının yerleştirildiği okulu, e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Etiketler : Milli Eğitim Bakanlığı,
795554 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/795554.aspx
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